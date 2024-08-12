Як триває операція у Курській області: Самусь розібрав її особливості

Влада Бєловського району Курської області та Красноярузького району Бєлгородської області Росії закликала місцеве населення евакуюватися через напружену ситуацію. В ЗМІ шириться інформація, що нібито українські БТР помітили у селі Гір'ї Бєловського району. Розширення фронту свідчить про те, що операція на Курщині триває успішно.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, додавши, що, не знаючи в чому полягає задум операції на Курщині, нині повністю спрогнозувати подальші дії командування – важко.

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Війська будуть закріплюватися на нових територіях

Експерт розповів, що нові сили вводяться на територію тоді, коли є успіх операції, оскільки потрібне посилення імпульсу військ, необхідно закріплюватися в нових регіонах, створювати там оборонні рубежі.

"Треба зміцнювати ті території, які війська вже взяли під свій контроль, бо не можна постійно тільки рухатись вперед. Очевидно, що ворог, який буде надсилати все більше резервів у цей район, намагатиметься перерізати комунікації збройних сил, які там проводять операцію, а також спробує охопити передові підрозділи", – вважає Самусь.

Росія не може зупинити війська, бо не була готова до подій на Курщині

Самусь наголосив, що успіх операції на Курщині пов'язаний з тим, що крок за кроком професійно, як це має бути відповідно до задуму, здійснюється просування й закріплення сил, які зайшли в Курську область декілька днів тому. Він підкреслив, те, що зараз ці війська почали окопуватися на Курщині – вірна тактика.

Зі слів експерта, Росія не може зупинити ці збройні сили через те, що була шокована цією ситуацією й не була готова до такого розвитку подій в Курській області. Розвідка бачила війська на кордоні, але тут відіграло важливу роль ухвалення кінцевого рішення з огляду на отриману російським генштабом інформацію. В Росії розвіддані проігнорували, ймовірно, що сприйняли це як провокацію чи спробу іншої сторони ввести російські війська в оману, аби ті направили резерви на Курщину.

Російське командування в цій ситуації програло. Зараз йому вже важко нейтралізувати цю загрозу, бо сили, які наступають, прорвали рубежі, які будувались на кордоні, а далі тих рубежів вже й немає,

– зазначив Самусь.

Самусь прогнозує, що до тих територій Курщини, де вже закріпилися збройні сили – росіяни найближчим часом підійти не зможуть. Тепер російській армії доведеться створювати певні оборонні позиції, будувати їх вже на віддаленій місцевості.