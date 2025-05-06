Ворог постійно тисне на цей напрямок, але Сили оборони зривають наступальні плани Росії

Минулого року росіяни планували наступ на Харківщину, але Сили оборони зупинили їх завдяки Курській операції. Однак зараз ворог не зупиняється та продовжує наступати на одному з плацдармів цього регіону.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що росіяни скидають на цьому напрямку від пів сотні КАБів за день. Мовиться про буферну зону на Півночі України

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Де саме окупанти постійно тиснуть

За словами військового експерта, Курщина є дуже важливою частиною фронту. Після того, як ЗСУ зайшли в Курську область як "ніж в масло", тобто доволі глибоко, вони зупинились, адже вже достатньо розтягнули фронт. Продовження просування могло б спричинити загрози, зокрема захоплення Курської АЕС створило б для України проблеми на міжнародному рівні.

У серпні 2024 року українські військові розпочали цю операцію саме як відповідь на спробу російського наступу на Харківську область. Силам оборони вдалось зупинити окупантів, які були змушені відтягнути звідти свої війська.

Зараз цей плацдарм справді зменшився, але досі тримається. Це смуга, яка йде вздовж державного кордону. Поки його ворог не може захопити, то він не зможе наступати на Суми. Тому на цей напрямок ворог постійно тисне,

– наголосив Нарожний.

Він зазначив, що якщо загалом росіяни скидають на фронті за один день 150 – 160 керованих авіабомб, то на цей напрямок (територія Курської області, яка межує з Україною) він витрачає з них приблизно 60.

Де саме тиснуть росіяни: дивіться на карті

До речі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що буферна зона на Півночі України та в прикордонних районах Росії залишається актуальною. Він відзначив один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині – 225-й окремий штурмовий полк.