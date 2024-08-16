Наступ ЗСУ в Росії поширився на Бєлгородську область, – The Washington Post
Джерело:The Washington Post
Операція Сил оборони в Курській області продовжується. Західні журналісти пишуть, що наступ нашої армії поширюється за межі цього регіону.
Наступ ЗСУ в Курській області поширився і на сусідній регіон Росії – Бєлгородську область. Українські солдати розповіли, що ворожа армія там була готова до цього.
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Росія не визнає бойових дій у Бєлгородській області
У Бєлгородській області вистачало протитанкових укріплень типу "зуби дракона" і мінних полів, хоча частина солдатів відступили.
У виданні зазначають, що у Бєлгородській області просунулися вперед приблизно на 10 кілометрів і захопили позиції російських військ, які ті залишили, але інтенсивність боїв не спадала.
Влада Росії не визнала факт наземних бойових дій у Бєлгородській області, проте 15 серпня губернатор регіону оголосив там надзвичайний стан.
Російські війська в Бєлгороді могли привели в стан підвищеної бойової готовності під час операції в сусідньому Курську.