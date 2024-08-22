"Котлів" на Курщині більшає: який вихід залишився у росіян

Російські військові, які перебувають у Глушковському районі Курщини, можуть опинитися в "котлі". Адже всі мости через річку Сейм в цьому районі знищені. Однак противника чекає не один, а декілька "котлів".

Про це зазначив в етері 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що Глушковський район зараз затиснутий між українськими військами, річкою Сейм, українським кордоном. Мовиться орієнтовно про ділянку площею 700 кілометрів квадратних. Там перебуває декілька тисяч росіян.

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Другий "котел" для російських військ

Світан вважає, що вийти звідти російське угруповання все-таки зможе, однак без техніки, бо річку Сейм можна переплисти. Він припустив, що російські війська цим скористаються й спробують врятуватись. Однак пастка їх може чекати в іншому місці.

"Є ще одна ділянка, рух в бік міст Льгов, Курчатов, Рильськ також буде виводити росіян в "котли". Зараз українські війська вже практично підійшли до Рильська, рух в бік Льгова закриє ще 300 кілометрів квадратних території разом з росіянами, які там перебувають. Там вже трохи складніша географія, мостів менше, звідти їм вийти буде дуже складно", – прогнозує військовий експерт.

Найближчий тиждень ситуація буде розвиватися динамічно

Військовий експерт наголосив, що розвиток подій в Курській області багато в чому залежатиме від дій противника. Виходячи з поведінки Путіна, навряд чи російське командування перекине достатню кількість резервів зі східного фронту, щоб зупинити українське розширення оперативного плацдарму в районі Курщини.

"Тому ймовірним є і один, і інший "котел". Україна знищила одну понтонну переправу противника, можливо, завдяки удару з HIMARS. Скільки б росіяни там не зробили переправ, одного удару достатньо, аби їх знищити. Оптимально це робити, коли по ній рухається техніка. Думаю, що саме так було під час знищення першої переправи, друга вже наведена, але ще не використовується, варто почекати, коли по ній рушить техніка й тоді вдарити", – зазначив Світан.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 21 серпня українські Сили оборони досягли незначного просування вперед у межах операції на Курщині. ЗСУ руйнують понтонні мости, використовуючи дрони, а також понтонну інженерну техніку.