У ЗСУ розповіли про ситуацію в Курській області: бої тривають постійно

Триває операція Сил оборони у Курській області. У ЗСУ розповіли, що ситуація там дуже динамічна та постійно змінюється.

Військовослужбовець ЗСУ, політологом Кирило Сазонов розповів про оперативну ситуацію на Курському напрямку. Він пояснив, що там тривають бої, ситуація непроста.

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Ділянки переходять із рук в руки

За словами Сазонова, там немає суцільної лінії фронту. Обстановка змінюється постійно, тому для того, аби прослідкувати ситуацію не загалом, а у деталях, треба щогодини "вмикатись та перемальовувати карти".

Там невеличкі ділянки постійно переходять з рук в руки. Сазонов розповів також, що ми намагаємося тримати ініціативу, заходити з різних боків та стримувати сили противника, але росіяни стягнули сюди досить багато людей.

За словами військового, Росія зосередила в Курській області 50 тисяч особового складу. Крім Ленінградського воєнного округу, групи військ "Сєвєр", там також перебуває 106 десантна дивізія і 155 дивізія морської піхоти Тихоокеанського флоту.

І я не знаю, рахувати чи не рахувати ще 810 бригаду морської піхоти. Саме вони вчора зранку зробили дуже різку спробу штурмувати наші позиції,

– зазначив військовий.

Він пояснив, що ворожі солдати виїхали на бронетехніці та пішли у наступ, але їх дуже влучно накрили "Хаймарсом".