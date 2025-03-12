ЗСУ не вийшли з Суджі, – в ЦПД відповіли на "вкиди" росіян

Переговори України та США в Саудівській Аравії змусили росіян посилити свої фейки та дезінформацію. Так, в Росії повідомляли, що сторони прийняли політичне рішення щодо повного виходу ЗСУ з Курської області.

Очевидно, що ворог намагається посилити страх та зневіру серед українців. Про це 24 Каналу розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко, зауваживши, що в Курській області бої тривають.

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Що насправді відбувається в Суджі

За словами керівника ЦПД, складається враження, що російські воєнкори пробують подати за ціль так званої "сво" звільнення Суджі. Це виглядає досить дивно.

З іншого боку, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові продовжують виконувати завдання в Курській області. Тобто Сили оборони продовжують бої на Курщині.

Росіяни запускають дезінформацію про те, що в розмові США та України в Джидді було досягнуте політичне рішення щодо виходу Сил оборони з Курщини. Ця інформація не відповідає дійсності,

– наголосив він.

Коваленко зауважив, що Росія вже давно мала за мету зіпсувати відносини Києва та Вашингтону. Так, перед початком переговорів у Саудівській Аравії росіяни знову почали заявляти, що, буцімто, Україна розпочала війну. Крім того, ворог сильно бідкався щодо атаки дронів на Московку.

Щодо Курщини йде така ж сама дезінформація. Позитивна реакція суспільства на переговори – це не те, що потрібно росіянам. Їм потрібно, щоб всюди панувала зрада, зневіра. Звісно, що ніяких політичних домовленостей щодо Курщини немає та не було,

– підкреслив керівник ЦПД.

Нагадаймо, що на карті Deep State аналітики позначили, що російські війська зайшли у місто Суджа Курської області, після чого мережею ширилась інформація про повний вихід ЗСУ з міста. Пізніше аналітики пояснили, що в Суджі тривають активні бої, ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі.