На Курщині війська КНДР продовжують наступати в районі Суджі, – DeepState

У Курській області продовжуються напружені бої. Війська Північної Кореї наступають у районі Суджі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Що відбувається в Курській області

Аналітики зазначили, що російські пропагандисти хочуть виїхати "на чужому горбу", адже основна наступальна сила ворога у районі Суджі складається з північнокорейських солдат. Саме вони і зазнають найбільших втрат у Курській області.

DeepState показали кадри сигнатури великої групи противника, яка рухалася на штурм, але почала блукати та потім потрапила під вогонь артилерії.

ЗСУ вразили корейців під час штурму з артилерії / фото DeepState

Водночас проєкт підтвердив, що зранку 8 березня ворог дійсно використав трубу нафтопроводу для проникнення в тил Сил оборони. "Але як насправді то закінчилося – нам невідомо поки", – вказують там.

Додамо, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) розповів, що командування знало про плани ворога. ЗСУ влаштували засідку: дочекалися виходу противника з нафтопроводу і його скупчення, після чого прохід був завалений. Внаслідок операції було ліквідовано близько 80% особового складу противника.