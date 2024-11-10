Було затишшя перед бурею, – у ЗСУ про нову хвилю наступу на Курщині

Росіяни посилили штурмові дії на Курському напрямку. Противник використовує тактики обходу і вклинювання. Також росіяни йдуть у лобові атаки.

Росіяни активізувалися на 3 – 4 ділянах на Курщині, передає 24 Канал з посилання на заяву пресофіцерки 47-ої окремої механізованої бригади Анастасії Блищик для телемарафону.

Дивіться також Росіяни формують "кліщі": у ЗСУ попередили про серйозну загрозу для Курахового

Чи пішли росіяни у новий наступ

За словами речниці, 47-ома окрема механізована бригада продовжує активно працювати на території ворога. До цього спостерігалося певне затишшя перед бурею. На це впливали й погодні умови, адже дощ, багнюка, шквальний вітер і туман точно не сприяли штурмовим діям. Також не активно працювали ні наші, ні ворожі безпілотники.

Нині фіксується активність росіян. Якщо раніше вони переважно використовували автомобільну техніку, то зараз вже БМП, БТР, танки. Противник вдається до тактики обхідних манерів. Також окупати намагаються вклинюватися між стиками бригад. На деяких ділянках вони пробували йти в лобовий штурм, проте успіху не мали.

Участь у боях північнокорейців помічена ще не була.

Як повідомляють ЗМІ, Кремль зібрав угруповання у 50 тисяч солдатів, серед яких і північнокорейці, і готується до нового наступу на Курщині.