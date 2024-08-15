Звідки росіяни беруть резерви: військовий сказав, що відбувається у Курській області

Росія вивела частину військ з півдня України, зокрема із Запорізької та Херсонської областей, щоб перекинути в Курську область. Про це пише видання Politico. Однак поки що їх на Курщині не бачили, адже логістичні процеси потребують певного часу.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що зараз проти українських військ на Курщині ведуть бої всі, кого російське командування змогло швидко знайти, деякі бійці вже взяті в полон.

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Серед "збірної" росіян на Курщині навіть наглядачі в'язниць

Зі слів Сазонова, в Курській області справжня "солянка" з різних російських відомств: прикордонники, військові строкової служби, бійці батальйонів тероборони, наглядачі з в'язниць. Деякі з них вже опинилися в полоні, бо взагалі не вміють воювати.

Однак ворог концентрує досвідченіше угруповання з бойовими підрозділами поблизу, щоб надалі великими силами прямувати до українського угруповання. Є інформація, що росіяни там вже накопичили орієнтовно 10 тисяч особового складу, крім того, в них є артилерія, БПЛА.

"Якщо говорити, звідки росіяни беруть резерви, то це так звана група військ "Сєвєр", сформована на базі Лєнінградського військового округу. Її зона відповідальності – це Бєлгородська, Курська, Брянська області. Звідти першочергово Росія бере війська, це автоматично її послаблює на Вовчанському й Куп'янському напрямках, бо звідти якщо не беруть з передової підрозділи, то беруть оперативні резерви, які мали б когось замінити чи підсилити", – пояснив Сазонов.

Донеччина залишається пріоритетом для противника

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що ні з Покровського, ні з Торецького, ні з Часів Ярського, ні з Лиманського напрямків росіяни свої сили не перекидають, бо Донецька область для них залишається пріоритетною навіть попри події на Курщині.

Вони хочуть вийти на адмінкордони Донецької області, намагаються за будь-яку ціну це зробити й змінювати ці плани задля порятунку під Курськом вони не збираються. Мабуть, думаючи, що зможуть "загасити пожежу" іншими силами, тому на Донеччині залишається дуже напружена ситуація,

– озвучив Сазонов.

Результати Курської операції, зі слів Сазонова, можна буде оцінювати, коли стане відомо, які в неї були цілі. Досі український Генштаб про це не розголошував.

Головком ЗСУ Сирський повідомив, що з початку операції на Курщині українські війська просунулись в глибину на 35 кілометрів, взято під контроль 1150 квадратних кілометрів й 82 населених пункти. Для підтримки правопорядку на підконтрольних Україні територіях Курської області створено військову комендатуру.