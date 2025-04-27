На тлі заяв Росії: Зеленський розповів про бої на Курському та Бєлгородському напрямках

Українські захисники продовжують тримати оборону на всіх напрямках фронту. Не зупиняються бої й на території Росії. Попри заяви ворога ЗСУ зберігають там свої позиції.

На багатьох напрямках ситуація залишається складною. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

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Бої на території Росії тривають

Президент України отримав звіт від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З початку доби 27 квітня українські військові відбили майже 70 російських штурмів. Напруженою ситуація залишається на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.

Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість,

– зазначив Зеленський.

Він також додав, що воїни Збройних Сил України продовжують активну оборону на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей. Раніше росіяни заявляли, що ЗСУ покинули Курську область та відійшли, але це не є правдою.

На Курському напрямку, за даними Генштабу, сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень з ворогом. Російська армія атакує позиції з авіаційного та артилерійського озброєння. Від початку доби вороги скинули там дві КАБ та здійснили 140 артобстрілів.

Військове командування відзначає за результативні бойові дії 3 бригаду оперативного призначення Національної гвардії України, яка діє на Покровському напрямку, та 59 окрему штурмову бригаду Сил безпілотних систем. Також професійну бойову роботу за добу показали бійці 225 та 425 окремих штурмових полків, 47 окремої механізованої бригади та 95 окремої десантно-штурмової бригади.

За оперативною інформацією, сьогодні на Лиманському напрямку агресор здійснив 13 атак у районах населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 9 спроб ворога просунутись вперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори, ще чотири атаки тривають.

На Покровському напрямку наразі відбувається 6 боєзіткнень. Від початку доби ворог 22 рази атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир та в напрямку Олексіївки. Костянтинівка та Зірка опинилися під ударом ворожих КАБів .

Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною,

– написав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях у той час, коли Росія свідомо ігнорує пропозицію США щодо повного й безумовного припинення вогню.