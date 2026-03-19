"Припиніть пускати FPV, нам важко бігати туди-сюди": на Лиманщині у росіян почалася паніка

На Лиманському напрямку ЗСУ змінили тактику і системно знищують логістику, позиції операторів дронів та артилерію окупантів. Це дозволило зменшити кількість російських штурмів і поступово повертати під контроль території.

За словами начальниці групи планування батальйону БпЛА Mara 66 ОМБр Олени, росіяни в рази зменшують використання дронів та втрачають мотивацію воювати. Про це вона розповіла під час прямого ефіру в АрміяTV.

Дивіться також "Не їли три тижні": окупанти здаються в полон через голод на Лиманському напрямку

Чому росіяни настільки деморалізовані?

На Лиманському напрямку внаслідок постійних атак БпЛА на ворожі позиції, окупанти не хочуть воювати та втрачають будь-яку мотивацію.

Торік була змінена тактика. Ми почали просто знищувати позиції російських пілотів та вибивати всі їхні укриття, бліндажі, логістичні маршрути,

– заявила Олена.

Військова наголосила, що найбільшою слабкою стороною російських військових є відсутність мотивації. Вона розповіла, що окупанти навіть писали на дощечках "припиніть сюди пускати FPV, нам важко бігати туди-сюди".



Табличка, яку зробили росіяни / скриншот з відео, наданого бійцями 66 ОМБр

Окупанти також почали маскувати власну артилерію гілками, зокрема гаубиці Д-30, проте українські військові знаходять та знищують їх.

За словами Олени, змінена тактика працює чудово. ЗСУ "відрізають" передній край окупантів, залишаючи їх без їжі, води та боєприпасів.

Що ще відомо про ситуацію на Лиманському напрямку?