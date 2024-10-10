"Тактично важливе селище": у "Хартії" розповіли, хто контролює Липці та що там відбувається

Ситуація на фронті залишається непростою. Росія не перестає намагатись взяти під контроль нові території та повернути втрачені раніше.

Представник служби зв'язків з громадськістю бригади Національної гвардії України "Хартія" Володимир Дегтярьов розповів, що українські захисники дистанційно мінують дороги, якими російські окупанти пересуваються на Харківському напрямку. Зокрема, це стосується спроб штурмувати село Липці.

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Для мінування використовують дрони

За словами Дегтярьова, Липці – це тактично важливе селище через розташування на висотах. Ворог майже окупував селище в травні. Речник наголосив, що зараз Липці під нашим контролем, а росіян продовжують витісняти звідти.

Дегтярьов розповів, як вдається вчасно реагувати на дії росіян.

Ми бачимо їх пересування заздалегідь, ми розуміємо, по яких стежках вони рухаються та нам вдається, використовуючи дрони, дистанційно мінувати підходи техніки,

– пояснив Дегтярьов.

Під час спроб доставити до позицій особовий склад там регулярно підривається ворожа техніка. Тому тепер російські військові мусять йти пішки значні відстані, щоб дістатись потрібних ділянок фронту.