Несуть втрати, наступають жорстоко і закріплюються, – Гайдай про Лисичанськ

3 липня 2022 , 08:38
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Джерело:

Луганська ОВА

Росіяни постійно обстрілюють Лисичанськ: вороги зараз закріплюються у місті. Війська агресорамають великі втрати, проте вперто просуваються вперед.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив, що росіяни кинули на Лисичанськ, мабуть, всі сили і атакують місто з незрозумілою жорстокою тактикою.

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Адмінбудівлі знищені вщент

Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент,
– сказав голова ОВА.

Наступає дуже багато російських військових з  великою кількістю зброї. І це – попри втрати ворогами кількох складів з боєприпасами. Зараз сили агресора  закріплюються в Лисичанську, а також у Верньокам’янці.

У Лисичанську горять  магазини та житлові будинки

За минулу добу рятувальники гасили пожежі в багатоповерхівках, приватних садибах, магазині та торговельному центрі. було поранено жінку, її доставили у лікарню Дніпропетровщини. Також від ворожих обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Біля останньої ЗСУ відбили наступ.

Дивіться фото з Лисичанська / Фото Сергія Гайдая:

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Автор: Ірина Пундор