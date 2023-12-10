Перемінні бої на Півдні: Світан пояснив, як рухаються ЗСУ біля Роботиного

Поблизу Роботиного, що у Запорізькій області, тривають важкі бої. Росіяни мають зручні позиції, які розташовані на висотах. З них вони намагаються атакувати українські сили.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що українські військові перемагають росіян у контрбатарейній боротьбі. Під час контратак ми займаємо нові позиції, але щодо дальності мовиться не про кілометри, а про сотні метрів.

До теми Дуже перспективний напрямок: які перешкоди для руху ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Що відбувається на Південному напрямку

Погодні умови ускладнюють ведення бойових дій. Зокрема, впливають на роботу артилерії, безпілотників. Це стосується як ЗСУ, так і ворога. Фронт переходить у "зимовий режим".

В основному наші війська працюють, використовуючи артилерію. Росіяни намагаються контратакувати наземними силами та авіацією. Тривають перемінні, позиційні бої. Ймовірно, у таких боях ми й перебуватимемо,

– розповів Роман Світан.

Окупанти більше рухаються лівим берегом Дніпра. Якщо відбувається перекидання військ, то мовиться саме про цей напрямок. Росіяни чекають "великого свята", яке заплановане на 14 грудня. Тоді Владімір Путін проведе "пряму лінію з народом". Під цей інформаційний потік окупанти, ймовірно, пробуватимуть відновити позиції на лівому березі.

Вони посилюють тиск за допомогою авіації, техніки, туди перекинули декілька російських бригад. Росіяни намагатимуться тиснути в районі Кринок та південніше. Але для цього просування ми маємо серйозну протидію,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Українські військові, використовуючи далекобійну артилерію, можуть прикривати наші групи. Тому росіяни зазнають великих втрат. Кожен їхній рух фіксується.

Що відбувається на Лівобережжі