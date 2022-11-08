Кадировців обмінюють миттєво і на будь-кого, – Гайдай про "тік-ток"-війська Росії на Донбас

У Лисичанську пункт дислокації кадировців накрило "бавовною". Відомо, що близько 30 бійців загинуло.

Зважаючи на те, що "тікток"-війська не мають справи з реальними бойовими діями, кожна втрата – дуже важлива. Про це 24 каналу сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Кадировські "тік-токери"– гарний обмінний фонд

Як підкреслив Гайдай, бійці Рамзана Кадирова не воюють на передовій. Перед ними стоїть чітке завдання: або зачистка, або розстріл своїх же вояк, коли ті тікають із поля бою. Навіть якщо це "передислокація" – потрібно працювати як загородзагони.

Якщо кадирівців беруть у полон, їх миттєво обмінюють на будь-кого. Це чудовий обмінний фонд,

– запевняє очільник Луганської ОВА.

Гайдай наголошує: втрата такої кількості "тік-токерів" в одній будівлі – це достатньо суттєво. "Бійці вони справді ніякі. Демотивація від того, що 10 – 20 – 30 кадирівців загинуло одночасно – просто шалена", – резюмував він.

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Що відбувається на Луганщині

Наразі ситуація на Луганщині залишається доволі складною. Окупанти встигли побудувати оборонні споруди в області та замінувати великі ділянки територій. Однак Збройні Сили України в Луганській області доволі обережно просуваються.

Водночас російські загарбники намагаються здійснювати якісь незрозумілі наступальні дії, а також завезли туди чималу кількість "мобіків". Ба більше, після ударів ЗСУ по ворожих позиціях росіяни навіть не прибирають тіла своїх загиблих "побратимів" – вони просто йдуть по їхнім трупам.

Відомо, що у деяких населених пунктах Луганщини, що розташовані в районі проведення бойових дій, все ще залишаються люди. На жаль, вони погоджуються виїхати, коли вже "прилетіло в будинок сусіда". Евакуацію українців проводять дуже тихо, адже якщо її оголошують, то росіяни починають рівняти населені пункти з землею.