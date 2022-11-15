Це працює нам на руку, – Гайдай назвав три фактори деморалізації окупантів на Луганщині
ЗСУ продовжують впевнено звільняти українські території. На Луганщині російські окупанти демотивовані, адже усвідомлюють, що їхній час добігає кінця.
На моральний стан військових держави-агресорки впливає декілька факторів. Про це 24 каналу сказав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
До теми Наступною може бути Луганщина: ЗСУ готуються до нових контрнаступів, – ISW
Чому окупанти деморалізовані
За словами Гайдая, дуже часто спостерігалися ситуації, коли певні російські підрозділи завозили в ліс, на околицю села, давали наказ тримати там лінію оборони, а офіцери просто кудись зникали. Це, звісно, не додає мотивації.
"Окрім цього, на початку окупації території Луганщини росіяни були мотивовані грошами та мародерством. Зараз вони залишили після себе розграбовані населені пункти", – каже очільник Луганської ОВА. Так, красти вже майже немає чого, а фінансове забезпечення – не таке, яке їм обіцяли. Підтвердженням цього, акцентує Гайдай, є перерахування або нарахування на картки, що демонструють росіяни.
Коли вони йшли тою махіною вперед на початку – це була одна історія. А зараз вони в обороні й постійно відкочуються назад з величезними втратами, тому це зовсім інша справа,
– наголошує він.
Голова Луганської ОВА відзначає, що мінусова температура та небажання місцевих жителів підтримувати окупантів – додаткові незручності, які працюють нам на руку.
"Але не треба чекати, що вони посиплються і тікатимуть. Кожен клаптик Луганщини дається нашим військовим дуже важкою ціною", – підсумував Сергій Гайдай.
Скільки населених пунктів вже звільнено
Російські окупанти контролюють значну територію Луганської області, однак ЗСУ героїчно й професійно звільняють міста й села. Наразі деокуповано 12 населених пунктів області.
Такі вагомі досягнення даються українським бійцям дуже непросто. Крім того, росіяни мали змогу підготуватися і звезти велику кількість мобілізованих.
На жаль, ситуація на деокупованих територіях є надзвичайно складною, тому що у регіоні тривають важкі бої. Загарбники обстрілюють мирне населення. Вони в істериці, адже ще недавно контролювали ці населені пункти.