Намагаються знайти слабкі місця: чи є снарядний голод у росіян на Луганщині

У Луганській області точаться запеклі бої. Російські окупанти продовжують штурмові дії. Ситуація важка, але контрольована ЗСУ.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, українські бійці не спостерігають снарядного голоду у росіян.

Дивіться також Вчать українську, ріжуть сало на Корані, одягають форму ЗСУ: як ІПСО росіян межує з божевіллям

Перевага буде на боці ЗСУ

Гайдай зазначив, що ситуація у Луганській області залишається складною, однак повністю контрольованої українськими захисниками. Проте так званий снарядний голод у ворога поки не спостерігається, кількість російських обстрілів майже не зменшилась.

Ні, поки про снарядний голод у росіян не мовиться. Працюють партизани, українська артилерія, знищуються склади БК – це дає можливість зменшити кількість обстрілів, але не зупинити повністю,

– підкреслив він.

Ексголова Луганської ОВА пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення Росії у ЗСУ було вкрай мало боєприпасів. Зараз Україна має перевагу через якіснішу зброю від Заходу, навчених бійців та розвіддані.

Він повідомив, що основні зусилля росіяни зосередили у напрямку Кремінної та Білогорівки. Загарбники наступають вже не перший місяць, проте просунулись не більше, ніж на сотню метрів.

"Там вони намагаються знайти якісь слабкі місця, але їм нічого не вдається. Я думаю, що ситуація найближчим часом буде грати на користь наших Сил оборони. Західна техніка та навчені резерви прийдуть", – переконаний Гайдай.

Гайдай про ситуацію у Луганській області: дивіться відео

Хто штурмує у напрямку Кремінної та Білогорівки

Сергій Гайдай відзначив, що у напрямку Кремінної та Білогорівки штурмові дії виконують також кадрові російські війська. Коли ЗСУ розбивають їх, то загарбники не тримають позиції, а маневрують та роблять тактичний відступ.

Особливо кадрові війська кидали у напрямку Кремінної, коли їм вдалось отримати там певний успіх. Ми не говоримо про окупацію певного населеного пункту. За весь цей час вони змогли просунутись на сотню метрів. Відчуваючи, що у них там є успіх, росіяни кидали туди і морпіхів, і десантників,

– сказав він.

Як стверджує ексголова Луганської ОВА, кадрові війська прикривають важкою технікою. Натомість мобілізовані росіяни, не мають змоги відходити та залишати позиції, бо за ними стоять загороджувальні загони.

"І техніку росіян наші захисники палять, і піхоту вбивають, і ночами їх "кошмарять". Тому великого бажання йти в наступ окупанти не мають. Навіть деякі полонені казали, що коли у них підривається по 3 – 4 танки вночі, на ранок вже нема ким прикривати піхоту", – додав він.

Що відбувається на фронті: останні новини