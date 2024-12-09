Перевіряють навіть дітей: у Маріуполі окупанти готують нову фільтрацію

Вже були повідомлення, що російські загарбники планують нові заходи з фільтрації через спротив у Маріуполі. Все це триває буквально з першого дня окупації міста.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що найстрашніша фільтрація в Маріуполі відбувалася на самих початках повномасштабної війни. Тоді людей, які намагалися виїхати з міста, буквально викрадали. Щось схоже відбувається і зараз.

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Яка ситуація в Маріуполі

Як розповів Забавін, все це перейшло у перманентний процес. Спецслужби ворога постійно організовують різні заходи, аби виявити спротив у Маріуполі. Доходить навіть до дітей.

Навіть у навчальних закладах постійно перевіряють дітей. За цим закріплені так звані директори, які можуть просто відібрати телефон та подивитися, що там. Таке саме роблять російські "гаїшнікі". Зупиняють машини та перевіряють телефони та сам автомобіль,

– розповів Забавін.

Крім того, в Маріуполі раптово з'явилися товари від компаній, які вийшли з російського ринку. Також там навіть зафіксували продукцію українських виробників. Ймовірно, загарбники завозять все це через треті країни.

Вимагають, аби люди брали російський паспорт

На початку окупації добровільно російський паспорт взяло менш ніж 5% від тих людей, які залишилися в місті. Далі росіяни почали створювати такі умови, що жити без російського паспорта там стало надзвичайно складно. Дійшло вже до відбирання житла.

Вже дібралися до житла. Вони завозять туди різні народності з Росії. Визнають житло "бєзхазяйствєнним імущєством" і потім перепродають через чорних рієлторів або видають різним завезеним людям,

– сказав Забавін.