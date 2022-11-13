Абсурдний крок: росіяни хочуть зробити Маріуполь "містом військової слави"

Російські окупанти знищили Маріуполь та вбили десятки тисяч цивільних. Тепер вони хочуть надати йому звання "місто військової слави".

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, так званий "парламент" донецьких бойовиків звернувся до російської Держдуми з проханням надати місту таке звання.

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Окупанти втратили там до 20 тисяч військових

Як наголошує Андрющенко, росіяни буквально знищили місто та обірвали життя десяткам тисяч цивільних жителів. В самих окупантів втрати були дійсно колосальними. Там "закобзонилися" від 10 до 20 тисяч росіян.

Ми вчора провідували захисників Маріуполя. Вони розповідали, що в росіян було набагато більше втрат, ніж 10 тисяч. Навіть самі окупанти, коли наші перебували в полоні, говорили, що при штурмі Маріуполя втратили до 20 тисяч осіб. Ось така вона російська слава – закидати трупами місто,

– наголосив Андрющенко.

Він підкреслив – як тільки Україна поверне Маріуполь під свій контроль, там не залишиться жодної згадки про російських окупантів. Також будуть знесені усі пам'ятники зі згадками часів Росії та СРСР.

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Нагадаємо, російські військові продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Станом на 12 листопада українським військовим вже вдалося ліквідувати 80 210 загарбників. За 11 листопада ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" 810 окупантів.

Крім того, українські захисники вже знищили 2838 ворожих танків, 5730 бойових броньованих машин, 1829 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів ППО, 278 літаків, 261 гелікоптер тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.