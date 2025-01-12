Навіщо росіяни хочуть розширити порт у Маріуполі та кого привозили в порт Генічеська

Центр національного спротиву повідомив, що Кремль планує розширити потужності Маріупольського морського порту, збудувавши до кінця 2025 року 25 споруд: причали, склади, інфраструктуру. Це вже наступний етап планів Росії, раніше окупанти провели роботи зі збільшення потужностей та поглиблення портів у Маріуполі та Бердянську.

Про це в етері 24 Каналу розповів доктор філософії з правознавства, засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, наголосивши, що Кремль приділяє велику увагу розвитку Азовської акваторії.

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Росія хоче розвивати окуповані порти та залучає інвесторів

В Росії є проблема з залізничною логістикою всередині країни, тому, зі слів Лисянського, вона розвиває Азовську агломерацію, аби з'єднати порти Азовської акваторії з боку окупованих територій України.

Лисянський вважає, що питання не в тому, скільки росіяни будуть вивозити вантажів з окупованих територій через порти. Увагу, на його думку, варто зосередити на тому, що вони поступово поглиблюють порти, збільшують вантажообіг з прицілом на військові потреби в майбутньому.

Росія навіть створила Азовсько-Чорноморську флотилію після того, як окупувала частину Херсонської та Запорізької областей. Росіяни будуть використовувати потім ці порти у військових цілях,

– спрогнозував Лисянський.

Щодо вивезення росіянами зерна, то цьогоріч, зі слів доктора філософії з правознавства, вони не лише вивозили вантажі (зерно, вугілля), а й завозили (вугілля з Кузбасу). Російські загарбники використовують цей морський шлях в обидва боки.

Лисянський також повідомив, що Росія активно намагається залучати іноземних інвесторів і вже їх привозила на окуповані території, зокрема в порт Генічеська Херсонської області.

Зазначимо, що керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що за 11 днів січня 2025 року з порту Маріуполя вийшло 2 морських балкери з вугіллям, яке було завезене російськими окупантами з Луганської області залізницею. Для сипучих вантажів в порту облаштували ще 1 причал. Зараз Росія готується відвантажувати каолін (білу глину).