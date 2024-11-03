Режим Путіна звик до іншого: кого й чому Росія завозить у Маріуполь

Росія хоче повністю змінити корінне населення Маріуполя. Це глобальна ціль країни-терористки щодо окупованих нею територій. В місті залишилось 100 тисяч людей, це 20% від місцевих. З ще 80% жителів російська армія частину вбила, інша частина, не сприймаючи російську окупацію, була вимушена покинути рідне місто.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, підкресливши, що на цьому окупаційна влада не зупинилася та пішла у своїх діях далі.

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Кремль хоче максимально заселити Маріуполь росіянами

Як пояснив Забавін, загарбників не влаштовує навіть те, що залишились ці 20% місцевих жителів, українців. Тому що росіяни побачили, що ці люди готові до спротиву та захисту своїх прав. Він також зауважив, що, на жаль, частково цей відсоток складається з колаборантів.

"Більшість людей, які залишились без житла, готові до спротиву, влаштовують постійні візити до так званих адміністрацій, порушуючи дуже незручні для окупантів та гауляйтерів запитання. Російська терористична влада до цього не звикла, вона призвичаїлась до свого населення – слухняних рабів", – зазначив Забавін.

Побачивши ситуацію, яка склалася в Маріуполі, окупанти вирішили "змішати" місцевих жителів зі своїми зрозумілими для них рабами.

Окупанти знайшли спосіб як заманити росіян в Маріуполь надовго

Депутат Маріупольської міськради повідомив, що 50% від тих, хто зараз проживає в окупованому місті – це не українці, а завезені російські громадяни різних народностей.

Як можна раба прив'язати до цієї території? Дати йому в іпотеку на 30 років житло в новобудовах. Це змушує його там працювати й виплачувати іпотеку, це дає гарантію, що ця людина залишиться там жити і обслуговувати режим терористичної Росії,

– пояснив Забавін.

Стратегія Росії щодо звільнення міста від місцевих жителів

На власному прикладі посадовець розповів, в чому полягає стратегія Кремля стосовно Маріуполя. Забавін поділився, що до російської окупації мешкав у будинку по вулиці Азовстальська, 158-В.

"Окупанти спочатку його обстріляли, вбили частину сусідів, потім будинок знесли. Менша частка його мешканців залишилась в Маріуполі, більша перебуває або в Україні, або в ЄС. Сьогодні та місці будинку пустир, жодному з його мешканців за понад 2 роки окупації не дали так зване "компенсаційне" житло", – озвучив Забавін.

Зазначимо, що Центр національного спротиву повідомив, що Кремль нещодавно ввів у дію іпотечну програму для придбання житла у Маріуполі. Отримати пільговий кредит на квартиру можуть тільки жителі Росії здебільшого з далеких східних регіонів. Для представників нацменшин країни-агресорки надається безвідсоткова іпотека.