Почастішали спроби наших атак, – Андрющенко розповів про збільшення систем ППО в Маріуполі

Днями у тимчасово окупованому Маріуполі спрацювала російська ППО. У місті зникло електропостачання, однак дуже швидко його повернули. Росіяни намагались збити якийсь безпілотник. Судячи з усього, розвідувальний.

Спочатку загарбники намагались збити цей дрон системами ППО, згодом – підіймали літаки. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Ми бачили літаки над містом. Але не так, як вони зазвичай заходять та роблять пуски у бік лінії фронту. Ні, це було намагання щось збити. Але збиття ми не фіксували. Можливо, воно було далі над акваторією Азовського моря, можливо, ні", – сказав посадовець.

Підготовка до чогось цікавого

Петро Андрющенко зазначив, що це може відбуватись перед ударами по безпосередньо тилових частинах Росії, які розташовані вздовж Приазов'я. Тому найближчим часом може відбутись щось цікаве.

Ми закінчуємо вечір очікуванням "бавовни" ввечері, вночі. Залежно від погоди. Тому що дійсно сьогодні буде трохи складніше. Піднявся великий вітер. Незрозуміло, як це для наших безпілотних систем. Проте все каже про підготовку чогось цікавого, що найближчим часом ми всі будемо обговорювати,

– припустив він.

Збільшилась кількість ППО ворога

Як зауважив радник міського голови Маріуполя, росіянам тепер доводиться працювати, тягати системи ППО з місця на місце, маневрувати. Вони запровадили мобільні групи, які їздять здебільшого по кордону Донецької та Запорізької областей. Звідти окупанти намагаються перехопити українські безпілотні системи. У Маріуполі почастішали повітряні тривоги, робота ППО.

Почастішало наших атак та принаймні спроб атак. Зокрема, по Приазов'ї як по окупованій частині, так і по частині, яка перебуває за Азовським морем. Маю на увазі і Ростовську область, і Краснодарський край,

– підкреслив Андрющенко.

Починається відпрацювання систем ППО або йдуть перші повідомлення про спроби збиття безпілотників з Маріупольського району. Згодом працюють системи ППО на окупованій території. Потім зазвичай працюють системи ППО, бо йдуть відповідні повідомлення то з Ростовської області, то з Краснодарського краю.

"Тобто принаймні у Приазов'ї росіянам стало неспокійно. Їм це дуже не подобається. Збільшилась кількість систем ППО, які на сьогодні перебувають у районі Маріуполя. І загалом від Маріуполя до Бердянська. Це вже вони тягнуть не С-300. Тягнуть "Тор", "Бук". Їх стало більше. Але судячи з усього, росіяни вважають, що їх не вистачає. Тому що дійсно вони ними дуже сильно маневрують, намагаються їх замаскувати", – пояснив радник мера.

Днями через весь Маріуполь росіяни тягнули зенітно-ракетні комплекси "Бук" спочатку у бік Мангуша, а через певний час – у зворотний напрямок. Вони були замотані у ганчір’я, аби їх сховати по посадках, серед дерев, щоб їх не було так помітно.