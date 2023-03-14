Росіяни крадуть в одне одного, – Андрющенко про мародерство у місті

У тимчасово окупованому Маріуполі процвітає мародерство. Втім, росіяни вийшли на новий рівень – крадуть в одне одного.

Цими вихідними цивільні окупанти вкрали в інших екскаватор. Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Людина працювала, прийшла – немає екскаватора. Подала заяву, що його викрали. Екскаватор великий, це не суперкар, на швидкості його не відгониш, потрібна спеціальна техніка. Хто це міг зробити? Лише цивільні росіяни", – зауважив радник мера міста.

Грабувати є що

За словами Андрющенка, грабувати у тимчасово окупованому місті досі є що. Це одна з причин, чому люди, в яких вціліли квартири й цінні речі, не виїжджають з міста.

Усі знають: залишиш на один – два тижні власну квартиру, приїдеш, а вона буде пуста,

– Стверджує Петро Андрющенко.

Загарбники тягнуть усе, що можна. Змінюються лише пріоритети. "Навесні розпочнуться ремонти, люди будуть намагатися щось налагодити в приватному секторі, який поза увагою окупантів. З вцілілих квартир, які не під наглядом і де не мешкають люди, будуть тягнути сантехніку, гіпсокартон, усе, що потрібно для ремонту", – пояснив радник очільника Маріуполя.

Хвиля мародерства, наголошує Андрющенко, точно не закінчиться. "Вона перетікає одна в одну. Просто змінюється те, що беруть у конкретний момент", – підсумував Андрющенко.

Окупантам доволі гаряче