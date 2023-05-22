Написи "Люди" на будинках Маріуполя: чому вони з'явились та що роблять росіяни

У тимчасово окупованому Маріуполі цивільні мешканці залишають на своїх балконах написи "Люди". Росіяни забирають квартири у маріупольців та виганяють їх у гуртожитки. Написи – наразі єдиний можливий безпечний для українців протест.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, написи викликають реакції суспільства в Україні, а росіяни змушені теж на це реагувати.

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"Такий вид спротиву цими надписами. Усі зрозуміли, що це працює. Це спричиняє резонанс, на це мають реагувати окупанти всередині. Поки це єдиний безпечний протест, який можуть собі дозволити українці", – зауважив він.

Росіяни виганяють маріупольців із квартир

Петро Андрющенко зазначив, що написи з'явились, бо росіяни разом із місцевими колаборантами активно шукають місця для поселення цивільних окупантів та військових Росії.

Вони роблять ввечері об'їзди, дивляться на вікна, де не ввімкнено світло. Потім шукають пусті квартири. Якщо потрібно, то одразу йдуть у заселені квартири. Якщо в людей нема документів, що доводять їхнє право власності, їх викидають на вулицю, кажуть: "Це не ваш будинок". У кращому випадку пропонують ліжко у гуртожитку,

– повідомив він.

Радник мера Маріуполя підкреслив, що гуртожитки, в які відправляють українців, більше схожі на колонії легкого режиму. Люди не хочуть покидати власні домівки, але росіяни намагаються їх вигнати.

Він додав, що якщо у квартирі є відповідні умови, щоб там жити, то росіяни заселяються. У випадку, якщо жити там неможливо, то оточують будинок парканом, пишуть, що нібито там буде ремонт, але насправді нічого не роблять.

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