Окупанти та колаборанти заробляють гроші: депутат розповів, що відбувається в Маріуполі
В Маріуполі Донецької області окупанти та колаборанти показово ремонтують будинки місцевих мешканців. Утім, це ніщо інше як спосіб заробітку, там немає жодної ідеології.
Так, загарбники можуть міняти вікна у будинках, де у людей тече дах. Про це 24 каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.
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"Відбудовують" Маріуполь за вкрадені у нього ж гроші
Окупанти та колаборанти намагаються нажитися на так званому ремонті житла. Навіть коли вони видають матеріали для того, щоб люди ремонтували приватні будинки, то у відомостях вказують у 3 – 4 рази більше.
Все, що відбувається зараз у Маріуполі – це просто заробіток грошей окупантами та колаборантами з кількох "груп впливу",
– повідомив депутат Маріупольської міськради.
Ба більше, окупанти та колаборанти нібито відбудовують місто не за свої гроші, а за кошти, які вони вкрали у Маріуполя. Так, ще на весні загарбники вивезли з порту Маріуполя металу підприємства "Метінвест" на 170 мільйонів доларів. Окрім того, окупанти вкрали багато техніки тощо.
Забавін розповів про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео
У домівках більшої частини маріупольців, які залишилися в місті та яким погрожували забрати їхнє житло, якщо вони не будуть працювати, температура становить +4...+8ºС. Лише в деяких будинках є опалення. Натомість переважно росіяни роздали місцевим мешканцям обігрівачі, які не витримують напруги.
Останні новини з Маріуполя: коротко
- З початку окупації Маріуполя загарбники не зупиняли свої звірства у тимчасово захопленому місті. Нещодавно там виявили величезну кількість нових могил. Їх щонайменше 10 300 й у самому місті, й на його околицях, а більшість з них – на кладовищі "Старий Крим".
- Росіяни продовжують посилювати свої позиції в окупованому Маріуполі, зокрема перекинули у місто ОМОН з Санкт-Петербурга. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що насправді окупанти можуть використати ОМОН проти місцевого населення.
- Окрім того, російські загарбники вирішили знести драмтеатр Маріуполя. У такий спосіб росіяни намагаються насамперед приховати свої злочини, після того, як вбили там сотні мирних українців.
- До того ж вони знищили у місті символічний мурал "Мілана". На ньому була зображена дівчинка, яка залишилася сиротою через війну на Донбасі. Свої дії росіяни виправдали так званим "утепленням" багатоповерхівки.