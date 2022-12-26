Окупанти та колаборанти заробляють гроші: депутат розповів, що відбувається в Маріуполі

В Маріуполі Донецької області окупанти та колаборанти показово ремонтують будинки місцевих мешканців. Утім, це ніщо інше як спосіб заробітку, там немає жодної ідеології.

Так, загарбники можуть міняти вікна у будинках, де у людей тече дах. Про це 24 каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

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"Відбудовують" Маріуполь за вкрадені у нього ж гроші

Окупанти та колаборанти намагаються нажитися на так званому ремонті житла. Навіть коли вони видають матеріали для того, щоб люди ремонтували приватні будинки, то у відомостях вказують у 3 – 4 рази більше.

Все, що відбувається зараз у Маріуполі – це просто заробіток грошей окупантами та колаборантами з кількох "груп впливу",

– повідомив депутат Маріупольської міськради.

Ба більше, окупанти та колаборанти нібито відбудовують місто не за свої гроші, а за кошти, які вони вкрали у Маріуполя. Так, ще на весні загарбники вивезли з порту Маріуполя металу підприємства "Метінвест" на 170 мільйонів доларів. Окрім того, окупанти вкрали багато техніки тощо.

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У домівках більшої частини маріупольців, які залишилися в місті та яким погрожували забрати їхнє житло, якщо вони не будуть працювати, температура становить +4...+8ºС. Лише в деяких будинках є опалення. Натомість переважно росіяни роздали місцевим мешканцям обігрівачі, які не витримують напруги.

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