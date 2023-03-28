Окупанти в хаосі: Андрющенко розповів про рух російських резервів у Маріуполі

Російські загарбники перебувають у стані очікування в окупованому Маріуполі. Упродовж останніх тижнів окупанти підтягнули до міста певні резерви, але здебільшого вони перебувають на місці.

До того ж росіяни певною мірою відвели свої війська з Маріупольського до Новоазовського району. Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Росіяни в хаосі від очікування

"Таке враження, ніби росіяни чогось чекають, тому не знають, куди зараз посунути свої резерви. Можливо це пов'язано зі зміною керівництва серед окупантів або з очікуванням нашого контрнаступу, – зауважив радник мера Маріуполя.

Водночас на кордоні Запорізької та Донецької областей в районі Розівки загарбники почали будувати лінію оборони. Відтак, у лавах окупаційного війська певний хаос від очікування невідомого.

Окрім того, сьогодні загарбники насамперед намагаються убезпечити власні системи ППО. Так, після "бавовни" вони починають їх рухати, щоб сховати. Росіяни дуже цінують ППО, бо розуміють – без неї над Маріуполем з'являться українські літаки.

Андрющенко про рух ворожої техніки в Маріуполі: дивіться відео

Яку техніку переміщує ворог

Зазвичай ворожа техніка направляється до Маріуполя з Новоазовська, але останнім часом таких рухів не було помітно. До цього росіяни переміщували гусеничну техніку для мотопіхоти та модернізовані танки Т-72 і Т-80. Наразі техніки менше, аніж було, наприклад, у грудні. Ба більше, ЗСУ знають, де вона розташована.

Поки немає великого руху (військової техніки росіян – 24 Канал). Станом на сьогодні здебільшого це рух паливозаправників, вантажівок з боєкомплектом,

– повідомив радник мера Маріуполя.

За його словами, це свідчить про те, що загарбники не здійснюють жодної великої підготовки до якихось дій.

Росіянам треба порт Маріуполя

Водночас у порту Маріуполя ситуація дивна. Там зафіксовано проходження плавучої казарми. Відомо, що раніше окупанти використовували її у Каспійському морі.

Росіяни дійсно готують порт як військову базу. Їм це потрібно, адже порт вже готовий приймати судна з навантаженням до 20 тисяч тонн,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Він пояснив, що відстань до найближчого порту в російському Єйську близько 30 кілометрів, а це менше ніж один день ходу. У такому разі ворог зможе швидше переміщувати свою військову техніку.