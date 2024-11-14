Одразу на фронт: Андрющенко розкрив, що росіяни везли у вантажівках через Маріуполь

Окупанти регулярно перекидають підкріплення на фронт через Маріуполь. Останнім часом все це почало йти на спад.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що російські окупанти мають проблеми з резервами. Фактично вони перекидають новостворені підрозділи одразу на фронт.

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Пробують хоч якось поповнити втрати

Як наголосив Андрющенко, все свідчить про те, що в росіян є проблеми з поповненням. Підрозділи максимально швидко перекидають на лінію фронту.

Переважно в цих критих "Уралах" та КамАЗах перебуває особовий склад. За ним їдуть вантажівки з боєкомплектом та різним іншим мотлохом. Направляються в напрямку Розівка – Пологи. І потім одразу на фронт. Намагаються поповнити те, що втрачають,

– сказав Андрющенко.

Також окупанти стягують величезну кількість підбитої техніки на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, де організували ремонтну базу. Очевидці повідомляють, що там перебуває дійсно колосальна кількість різних підбитих БМП, танків тощо.

Паралельно окупанти інтенсивно перевозять щось аж до Приморська Запорізької області. Ці вантажівки їдуть в супроводі цивільних машин. Є припущення, що так росіяни перевозять ракети до РСЗВ.

Рухаються колонами. Якщо не встигають, то йдуть ночувати на Бульварі Шевченка в Маріуполі. Розміщують все поблизу житлової забудови. Вони розуміють, що ми не будемо атакувати, адже там до будинків 20-30 метрів,

– зауважив Андрющенко.