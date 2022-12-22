Ховають злочини: окупанти зносять драмтеатр у Маріуполі

Росіяни продовжують знищувати докази своїх воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі вони почали зносити драмтеатр, на який у березні скинули потужну авіабомбу.

Відповідне відео з'явилося у мережі 22 грудня, повідомляє 24 канал. Пізніше цю інформацію підтвердив і радник міського голови Петро Андрющенко.

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Росіяни зносять у Маріуполі драмтеатр

У мережі 22 грудня оприлюднили відео з тимчасово окупованого росіянами Маріуполя. На ньому видно, що загарбники зносять місцевий драмтеатр.

16 березня росіяни скинули на нього надпотужну бомбу. У той час в будівлі ховалися цивільні, які внаслідок дій загарбників втратили житло та засоби для існування.



У драмтеатрі ховалися від обстрілів цивільні / Фото ZN.UA

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив інформацію про знесення будівлі.

Поки Маріуполь в екзилі думає про культурну деокупацію, в Маріуполі окупанти знесли половину Драматичного театру. Просто знесли вщент. Так вже за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду. Мр*зі. Лють. Просто лють,

– заявив посадовець.

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