Ховають злочини: окупанти зносять драмтеатр у Маріуполі
Росіяни продовжують знищувати докази своїх воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі вони почали зносити драмтеатр, на який у березні скинули потужну авіабомбу.
Відповідне відео з'явилося у мережі 22 грудня, повідомляє 24 канал. Пізніше цю інформацію підтвердив і радник міського голови Петро Андрющенко.
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Росіяни зносять у Маріуполі драмтеатр
У мережі 22 грудня оприлюднили відео з тимчасово окупованого росіянами Маріуполя. На ньому видно, що загарбники зносять місцевий драмтеатр.
16 березня росіяни скинули на нього надпотужну бомбу. У той час в будівлі ховалися цивільні, які внаслідок дій загарбників втратили житло та засоби для існування.
У драмтеатрі ховалися від обстрілів цивільні / Фото ZN.UA
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив інформацію про знесення будівлі.
Поки Маріуполь в екзилі думає про культурну деокупацію, в Маріуполі окупанти знесли половину Драматичного театру. Просто знесли вщент. Так вже за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду. Мр*зі. Лють. Просто лють,
– заявив посадовець.
Дивіться відео, як окупанти зносять в Маріуполі драмтеатр
Коротко про бомбардування драматичного театру в Маріуполі
- За 2 дні до бомбардування драмтеатру американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки Маріуполя. Зокрема, фото самої будівлі, де з обох сторін було чітко видно великі написи "ДЕТИ". Росіяни знали, що вони обстрілюють будинок, де перебували мирні жителі з дітьми.
- Нардеп Сергій Тарута заявив, що після атаки на драмтеатр Маріуполя бомбосховище витримало удар. Ті, хто там ховався, на щастя, залишилися живими.
- Внаслідок авіаудару, за офіційними даними, загинули понад 300 мирних жителів. Кількість жертв підтвердив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
- Очевидці, яким вдалося вижити, розповіли моторошні подробиці трагічного обстрілу.
- Ще тоді радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти "зачищають" завали драматичного театру, намагаючись приховати злочини, які скоїли.