Ситуація з мігрантами: Польща закриває пункт пропуску, в ЄС говорять про санкції проти Білорусі

Польща закриває пункт пропуску "кузня" на кордоні з Білоруссю з 7:00 9 листопада. Водночас Литва вимагає введення санкцій проти білоруських аеропортів через ситуацію з мігрантами.

У польській прикордонній службі повідомили мандрівників, які повертатимуться з Білорусі, що їм потрібно прямувати до пунктів пропуску в Тересполі та Бобровниках.

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Реакція Євросоюзу

Президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн заявила, що використання мігрантів режимом Лукашенка є неприпустимим, тому вона закликала самопроголошеного президента припинити це свавілля.

Білоруська влада повинна розуміти, що тиск на Європейський Союз через цинічну інструменталізацію мігрантів не допоможе їм досягти своїх цілей,

– заявила фор дер Ляєн.

Крім того, президентка уже провела переговори з прем'єр-міністрами Польщі, Литви та Латвії щодо заходів для подолання кризи. ЄС спільно з ООН працюватиме над механізмом повернення мігрантів з білорусько-польського кордону до їхніх країн.

Також Урсула фор дер Ляєн закликала членів Євросоюзу ввести розширені санкції проти Білорусі.

Про санкції говорять і в Литві

У МЗС Литви пропонують внести до "чорного списку" аеропорти, які режим Лукашенка використовує для організації нелегальної міграції.

За словами міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, Білорусь перейшла до наступальних дій та провокацій.

Європа не може більше зволікати. Ми повинні ввести санкції проти аеропортів Білорусі. Усі авіакомпанії світу повинні розуміти, що вони співпрацюють із злочинним режимом, літаючи до Білорусі,

– заявив міністр.

Офіційний Вільнюс співпрацює з польською владою у питаннях щодо врегулювання кризи на кордоні з Білоруссю.

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