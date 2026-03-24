Зачистили Міньківку й зірвали плани ворога: ЗСУ пошили відео успішного контрнаступу на Донеччині
- ЗСУ успішно зачистили село Міньківка, зірвавши просування російських сил та стабілізувавши ситуацію.
- Операція дозволила деблокувати позиції, розгорнути спостережні пункти та знищити понад 40 російських військовослужбовців.
Сили оборони провели успішну контрнаступальну операцію із зачистки села Міньківка. У результаті дій українських військових вдалось зірвати просування російських сил і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку.
Відео та подробиці операції з'явились на сторінці штурмового підрозділу полку "Скеля".
Як Сили оборони зачистили Міньківку та чому вона важлива?
Полк Сухопутних військ ЗСУ "Скеля" провів успішну контрнаступальну операцію на Донеччині у населеному пункті Міньківка. Відомо, що саме це село є важливою тактичною точкою на трасі Бахмут – Слов'янськ. Українські бійці оперативно, ефективно та скоординовано зачистили село від російських загарбників.
Ворог мав на меті скористатись цією територією для подальшого просування.
Ці дії (українських військ – 24 Канал) зірвали потенційне просування противника та стабілізували ситуацію на напрямку,
– додали у "Скелі".
Крім того, оборонці деблокували позиції союзних підрозділів, розгорнули нові спостережні пункти й завдали відчутних втрат ворогу, знищивши понад 40 військовослужбовців Росії.
Захисники звільнили Міньківку: дивіться відео операції
Яка нині ситуація на інших ділянках фронту?
Головком ЗСУ Сирський заявив, що Росія активізувала наступальні дії на декількох стратегічних напрямках, зокрема на Покровському та Олександрівському напрямках відбулось 163 та 96 атаки відповідно. На Костянтинівському напрямку ворог штурмував 84 рази.
Ворог намагався тиснути на фронті від Сумщини до Гуляйполя, однак усі спроби успішно придушили українські оборонці.
На Олександрівському напрямку наразі відсутня чітка лінія фронту, оскільки ворог посилив спроби інфільтрації. Оборонці зауважили, що росіяни не мають техніки для пересування, однак все одно йдуть в бій попри масштабні втрати особового складу.