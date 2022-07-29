Треба готуватись, – правозахисник попередив про процеси у Молдові, що можуть вплинути на Україну

Різні ворожі агенти активізуються у сусідній Молдові. Україні треба уважно стежити за тамтешньою ситуацією, адже там несподівано виникли ще одні любителі росії.

Про це 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. За його словами, в Молдові зараз тривають цікаві процеси, які можуть вплинути на Україну. На жаль, вони знову-таки пов'язані з росією.

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Ще одне утворення фанатіє від росії

За словами Лисянського, у Молдові активізувалися певні рухи з боку гагаузів. На початку 90-х там була невизнана "республіка гагаузія", яка згодом стала автономним територіальним утворенням Гагаузія.

Близько 2 тижнів тому там активізувалася організація "народна республіка гагаузія", де заявили, що Молдова нібито втягує їх у конфлікт з росією, а вони хочуть розвивати з ними відносини. Важливо, що Гагаузія територіально межує з Україною в Одеській області.

Лисянський наголошує, що на Одещині навіть є монопоселення та організації гагаузів. Дуже важливо, щоб українські спецслужби ретельно стежили за цією ситуацією. Адже тут можливі потенційні загрози.

Якщо в Молдові відбуваються такі процеси, то на це потрібно реагувати й Україні. Спецслужби мають стежити за цим питанням. Нам треба готуватися і робити все можливе, щоб не було ніякої дестабілізації, – наголошує Лисянський.

В Молдові відбуваються цікаві процеси – Лисянський: дивіться відео

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця побоюється через ймовірність російського вторгнення до її країни. Наразі це гіпотетичний сценарій, але вони розуміють, що загроза існує.