Росія відновила масштабні удари по енергетиці, – Галущенко

Минулого тижня українська енергетика знову зазнала обстрілів з боку Росії. Критична інфраструктура знову під прицілом ворога, через що може змінитися ситуація з відключеннями світла.

Наразі таких загроз немає. Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

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Яка зараз ситуація з енергетикою України

Хоча кілька ударів по інфраструктурі було, наразі енергосистема працює в стабільному режимі й споживачі це відчувають. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія й надалі хоче здійснювати атаки на українську енергетику. Ворог зокрема обстрілює об'єкти в прифронтових регіонах, але атаки відновилися й в інших частинах України.

Безумовно, ситуація складна. Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися минулого року і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися, масштабні атаки були на минулому тижні і щоденні атаки на відповідні обладнання в прифронтових регіонах,

– зазначив міністр.

За словами Германа Галущенка, Україна вже зараз готується до опалювального сезону – закуповує газ для електроенергії та вже має запаси вугілля. Наша енергетична сфера володіє також резервами ядерного палива, тому підготовка до зими відбувається за планом.

Міністр зауважив, що саме на атомну генерацію йтиме основне навантаження. Адже в пікові моменти АЕС генерували до 60% усієї електроенергії. Планується, що взимку всі 9 станцій, що перебувають під контролем України, будуть працювати. Наразі тривають їхні ремонти.

Теплова генерація України зараз ще відновлюється після російських атак минулого року. Окрім цього, ушкоджень зазнала й гідроенергетика.

"Але до початку опалювального сезону ми вийдемо на планову потужність", – обіцяє Галущенко.

Чи вимикатимуть світло взимку

Міністр енергетики каже, що станом на сьогодні вимикати взимку світло не планується. Однак відновлення масованих ударів може вплинути на роботу сфери й розподіл електроенергії.

Галущенко нагадав, що Росія минулого року провела 33 удари по енергетиці України, використовуючи ракети й десятки тисяч дронів.

До слова, нещодавно Кабінет міністрів затвердив заходи для підготовки до опалювального сезону. Так будуть проведені ремонти, створять запаси палива та підготовлять будинки й лікарні.