Ситуація надважка, – окупанти зайняли село Мала Рогань під Харковом і тероризують мешканців

Російські війська окупували село Мала Рогань під Харковом.

Про це повідомляє телеграм-канал Суспільне Харків, спираючись на підтвердження інформації нардепом 181 округу Дмитром Микишом.

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Нардеп повідомив, що зараз у селі немає газу, світла та зв'язку. Окупанти заблокували населений пункт і не дозволяють в'їхати з гуманітарною допомогою.

Ситуація надважка,

– повідомив Суспільному Микиша.

Інформації щодо точного часу окупації села поки невідома.

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