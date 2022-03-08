Ситуація напружена, але ворог не просунувся, – Старух про ситуацію на Запоріжжі

У Запорізькій ситуації через агресора напружена ситуація. Проте, запевнив голова ОВА, ворогу не вдалось просунутись. Бої вели в районі міст Пологи та Гуляйполе.

З Гуляйполя, каже Старух, вдалось вибити ворога. Проте ситуація постійно міняється і міста переходять "з рук в руки".

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У нас запрацювала модель евакуації, – Старух

Також наголосив голова ОВА, з Гуляйполя вдалось евакуювати в Запоріжжя близько 100 дітей. Їм надається уся необхідна допомога.

У нас, я переконаний, запрацювала вся необхідна модель евакуації. Будемо намагатись вивозити жінок та дітей, літніх людей – скільки зможемо,

– додав Старух.

Щодо Запоріжжя, то тут ситуація – стабільна. Місто готується дати відсіч ворогові, будуються фортифікаційні споруди. У Мелітополі та Токмаці, які тимчасово під контролем росіян, пройшли проукраїнські мітинги. Громади, запевнив Старух, самоорганізовуються та допомагають одна одній.

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