Ситуація напружена, але ворог не просунувся, – Старух про ситуацію на Запоріжжі
Джерело:телеканал "Рада"
У Запорізькій ситуації через агресора напружена ситуація. Проте, запевнив голова ОВА, ворогу не вдалось просунутись. Бої вели в районі міст Пологи та Гуляйполе.
З Гуляйполя, каже Старух, вдалось вибити ворога. Проте ситуація постійно міняється і міста переходять "з рук в руки".
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У нас запрацювала модель евакуації, – Старух
Також наголосив голова ОВА, з Гуляйполя вдалось евакуювати в Запоріжжя близько 100 дітей. Їм надається уся необхідна допомога.
У нас, я переконаний, запрацювала вся необхідна модель евакуації. Будемо намагатись вивозити жінок та дітей, літніх людей – скільки зможемо,
– додав Старух.
Щодо Запоріжжя, то тут ситуація – стабільна. Місто готується дати відсіч ворогові, будуються фортифікаційні споруди. У Мелітополі та Токмаці, які тимчасово під контролем росіян, пройшли проукраїнські мітинги. Громади, запевнив Старух, самоорганізовуються та допомагають одна одній.