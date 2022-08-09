"Ситуація неконтрольована": яких збитків завдає росія, крадучи воду для Криму

Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, окупанти відновили постачання води в окупований Крим. Простими словами – почали красти воду із Дніпра.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту водних проблем та меліорації НАН Михайло Яцюк. Він також зазначив, що збитки від таких дій ворога дуже складно порахувати. Однозначно вони вимірюються мільярдами гривень, але точну цифру назвати доволі важко.

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За словами Михайла Яцюка, треба розуміти, що у таких дій окупантів є прямі та непрямі збитки.

Михайло Яцюк директор Інституту водних проблем та меліорації НАН України В цілому, ми маємо неконтрольовану ситуацію, яка несе Україні – економічні, екологічні та технологічні збитки. Канал із постачання води працює із порушеннями технологій, поза будь-якими правилами експлуатації і ми не можемо проконтролювати режим його роботи.

"Є також певні причинно-наслідкові зв'язки: подача води до Криму так, як вона йде сьогодні, тягне за собою обмеження у використанні води для мешканців Херсонщини", – стверджує фахівець.

Ми не знаємо, скільки води забирають та подають, а корисний об'єм Каховського водосховища є обмеженим.

За словами Яцюка, через неправильну експлуатацію можуть траплятись підтоплення, це все негативно впливає на територію АР Крим і якщо все разом порахувати, то суми збитку – космічні, резюмує Михайло Яцюк.

Детальніше про крадіжку окупантами води із Дніпра: дивіться відео