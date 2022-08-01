росіяни перегруповуються на Запорізькому напрямку і посилюються на Криворіжжі
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти перегруповуються на Запорізькому напрямку. Окрім цього, ворог посилює угрупування військ на Криворізькому напрямку.
Саме така ситуація на фронті станом на ранок 1 серпня. Про плани ворога розповіли у Генштабі Збройних сил.
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Яка ситуація на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з Україною районах, збройні сили білорусі розгортають додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.
Тим часом на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи російських збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Крім цього, вночі ворог використав артилерію для обстрілу району Павлівки Сумської області.
Що відбувається у Чорному морі
Росіяни активно залучають авіацію для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря.
Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря перебувають 6 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр",
– мовиться в повідомленні Генштабу.
Додамо, що російські війська відновили наступальні операції на південний захід від Ізюма та почали накопичувати військову техніку в Бєлгородській області, на схід від російських наземних ліній зв'язку з Ізюмом.
Експерти припускають, що російські війська збільшують військову техніку в цьому районі, щоб підтримати наступ з Ізюма на захід.
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