Печерний лад від окупантів і спротив партизан, – Гайдай про продовження битви за Луганщину

росіяни влаштували "печерний лад" на окупованих територіях Луганщини. Люди там живуть без комунікацій та зазнають переслідування. В обласному центрі тим часом діє партизанський рух.

Люди на Луганщині живуть або в "печерних" умовах, або на них чекає депортація. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 7 липня.

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Ситуація на окупованих територіях Луганщини

росіяни тільки обіцяють відновлення комунікацій, а цю обіцянку, в принципі, не можна виконати, тож люди продовжуватимуть жити в печерних умовах. Або на них чекає депортація,

– мовиться в повідомленні.

Також окупанти розшукують комунальників та кремезних чоловіків для виконання робіт. Гайдай розповідає, що зусилля ворога марні, бо цей контингент евакуювався.

Фільтраційні табори та депортація

Жителів Лисичанська почали вивозити до фільтраційних таборів раніше окупованої Кадіївки. Зараз із містом взагалі немає зв’язку. Відомо, що там залишилось орієнтовно 10 – 12 тисяч людей.

У Сєвєродонецьку залишаються близько 7 – 8 тисяч жителів. Декого з них депортували на окуповані території.

Також росіяни оголосили полювання на проукраїнське населення. У їхніх оселях мародерять під виглядом обшуків. Зараз перевіряється інформація щодо зникнення людей.

Партизани в Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку нагадують про себе партизани. Містом вони розклеїли листівки-послання до окупантів, а саме – до кадировців. Спільники росіян займаються репресіями в тилу і є російським аналогом гестапо.

. Гестапо – таємна державна політична поліція Третього Рейху в 1933 − 1945 роках, призначена для боротьби з супротивниками націонал-соціалістичного режиму.



Партизани розповсюджують послання кадировцям / Колаж 24 каналу

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