"Типове російське гетто": якими є головні проблеми окупованого Бердянська

В окупованому Бердянську вже третій рік існує проблема з інфраструктурою. Окупанти із самого початку окупації не проводили ні діагностики, ні профілактики. Крім цього існують проблеми з комунальними послугами.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що росіяни не повідомляють ні про проблеми, ні про причини відключення світла чи води. Кремлю байдуже на окуповані території, а місцева влада краде гроші.

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Головні проблеми окупованого Бердянська

За словами заступника голови, всі мережі міста залишились в тому стані, які були, росіяни нічого не зробили. Окупанти підвищують тарифи на відсутні послуги, мовиться не лише про електроенергію та водопостачання, а й про вивіз сміття. За оголошенням окупантів, останнім повинна займатись якась державна організація.

Знаємо, що якщо там щось робить їхня держава, воно точно не буде ефективним,

– зауважив Дудукалов.

Витрати людей, які зараз є в окупації, з настанням опалювального сезону будуть зростати. Щодо платоспроможності громадян, то, якщо людина оформила російський паспорт, пішла на співпрацю з росіянами, у неї гроші будуть. Однак переважна більшість окупованих комунальних підприємств, які росіяни перереєстрували, мають борги.

Вже стала популярною практика, що обіцяють умовні 50 – 60 тисяч "дерев'яних" платити на місяць, а по факту зарплата складає 18 – 20 тисяч. Загалом йде тенденція, що видатки на людей на окупованих територіях не збільшуються,

– зазначив заступник голови.

Або ж окупанти крадуть на середній ланці свого управління, або Кремлю просто байдуже на окуповані території. Ніхто з українських комунальників не хоче працювати в росіян, адже це кримінальна відповідальність.

Дудукалов пояснив, що залишається величезне питання, як Бердянськ буде розпочинати опалювальний сезон. Перспективи є вкрай поганими для місцевих, інфраструктури та території.

Окупанти вдало її (окуповану територію – 24 Канал) перетворюють на депресивне "гетто", яким є більша частина їхніх боліт,

– підкреслив заступник голови.