У ВМС України оцінили ситуацію у Криму. Зазначають, що попри атаки ЗСУ на ППО Росії на окупованому півострові, росіяни доволі швидко відновлюють нестачі установок.

Залишається також непростою ситуація у повітряному просторі, зокрема, на військових аеродромах, якими користуються окупанти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація в окупованому Криму?

Говорячи про наявність російської авіації у Криму, Плетенчук наголосив, що "є над чим працювати".

Також він розповів, що півострів доволі щільно наповнений ППО.

Щільність набагато вища, ніж на території самої Московії. Ми це бачимо за результатами об'єктивного контролю на основі того, що відбувається на території Росії. Проте вони продовжують підтримувати таку щільність тому, що для них дуже важливо зберегти так званий Кримський міст з багатьох причин – як з тактично-пропагандистських, так й тактично-стратегічних,

– сказав речник ВМС.

Плетенчук також зауважив, що така ж ситуація із російським Новоросійськом, який перебуває у відносній безпеці. Там Росії вдається ще й досі утримувати частину свого Чорноморського флоту. Цьому допомагає, зокрема, й велика кількість ППО поблизу.

"Тобто, це єдина локація, де вони можуть досі перебувати у відносній безпеці. Й відповідно росіяни вимушені тримати досить високу кількість подібних засобів. Тому знищення там кількох відповідних одиниць вони намагаються максимально швидко компенсувати", – сказав речник ВМС.

Він зауважив, що аби атакувати ворожі об'єкти, які прикриває ППО, спершу потрібно уразити саму ППО.