Не вистачає людей: куди і навіщо росіяни стягують підрозділи

На металургійному комбінаті імені Ілліча, який в Маріуполі під контролем "кадирівців", протягом тижня спостерігалось накопичення військової техніки та живої сили. Ймовірно, що росіяни стягують певні підрозділи, які зазнали втрат на фронті, аби сформувати нове угруповання.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти використовують територію комбінату, як об'їзну, коли їм треба щось сховати.

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Окупанти формують новий підрозділ

Андрющенко розповів, що техніка окупантів в цих колонах була не нова, тобто приїхала з фронту. Неподалік комбінату розташований полігон, який потроху оживає.

Складається враження, що вони стягують підрозділи з різних ділянок фронту, які сильно побиті. Робиться це для того, щоб зібрати всі залишки й сформувати єдиний підрозділ. Вони не встигають наповнити війська з тією динамікою, яку вони намагаються тримати,

– озвучив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також розповів, що були помічені й інші великі колони техніки, в кожній по 60 транспортних засобів, які прямували чи з Донецька, чи з Волновахи.

"Вони проїхали через Маріуполь і рухались в бік Запоріжжя. От там було враження, що то новий підрозділ. Можливо, що вони переміщуються туди, де немає щільної забудови фортифікацій, а це як раз та зона, де вони хотіли б наступати. Вони до чогось готуються", – впевнений Андрющенко.

Посадовець припускає, що ідею накопичити певні сили й спробувати підвищити активність з Вугледара до Пологів росіяни не полишають. Однак їм зараз не вистачає ресурсу, в першу чергу людського. Про це свідчить в тому числі той факт, що за минулий тиждень в районі Вугледара не було активності з боку російської армії.