Після підірваного потяга: ворог розробляє нові логістичні шляхи на Запоріжжі

Російські окупанти розробляють нові логістичні шляхи на окупованих територіях. Вони привозять туди боєприпаси й особовий склад, а вивозять натомість корисні копалини й сільськогосподарську продукцію.

Оскільки після серії успішних ударів Кримський міст частково не функціює, ворог прагне побудувати нову залізницю вздовж Азовського узбережжя. Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив 24 Каналу, що загарбникам вкрай важливо використовувати саме залізницю.

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Як відомо, існує колія, яка з'єднує окуповані території з Росією. Вона пролягає трохи ближче до Василівки й з'єднує Токмак і Волноваху.

Але ми розуміємо, що сьогодні це фактично лінія фронту. Саме тому ворог боїться використовувати цю залізницю і збирається розпочати будівництво нової,

– пояснив Федоров.

За його словами, ворог намагається розпочати будівництво нової залізниці, яка пролягатиме вздовж Азовського узбережжя й з'єднуватиме Мелітополь з Росією.

Детальніше про нову залізницю

В окупованому Мелітополі 15 грудня Сили спротиву підірвали теплотяг з вагонами, а також пошкодили рейки залізниці й потяг, який вертався з Мелітопольщини із сільгосппродукцією.

Одним з перших про плани росіян прокласти нову залізницю повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, гілку проєктують за маршрутом від Маріуполя через Розівку, Мелітополь і Бердянськ до Криму. Ще одну гілку хочуть побудувати безпосередньо до Росії.

Найбільшу небезпеку Андрющенко вбачає в тому, що росіяни одночасно поглиблюють дно в акваторії Маріупольського порту. Туди зможуть заходити великі судна з важкою технікою і не тільки.

Однак реальне будівництво залізниці може розпочатись не раніше весни. Погіршення ситуації на фронті в районі Мар'їнки заморозило роботи.

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