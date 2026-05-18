"Молилася, щоб не вбили": як росіяни залякують людей в окупованих Олешках

Окуповані прибережні райони Дніпра на лівому березі Херсонської області, зокрема Олешки й Голу Пристань, зараз стикаються з гуманітарною катастрофою. Росіяни тероризують українське цивільне населення там так само, як українців на іншому березі річки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначила американська журналістка Заріна Забріскі, наголосивши на тому, що коли мовиться про російських солдатів, то слід розуміти, що вся людська логіка відносно них не працює.

Ситуація в Олешках: росіяни скидають фальшиві вибухівки

Журналістка нагадала, що лівий берег захоплений російською армією з 2022 року. А правий перебував в окупації 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення, його звільнили у листопаді 2022-го, відкинувши росіян через річку.

Зі слів Забріскі, російські війська обстрілюють контрольовану Україною частину Херсона, тобто правий берег, FPV-дронами, артилерією, КАБами та мінометами. Згідно з останнім звітом, аналогові дрони та оптоволоконні атакують херсонців цілодобово зі швидкістю майже 20 кілометрів на годину, 385 разів на день, 2700 разів на тиждень.

"На іншому боці, на окупованій території, за логікою, мало б бути "трохи мирніше", бо росіяни проголошують цю територію своєю. Вони навіть внесли її до своєї конституції та стверджують, що тепер це Росія, що, звичайно, є неправдою. Був фіктивний референдум, тому це окуповані території", – зауважила Забріскі.

Американська журналістка розповіла, що спілкувалася з людьми через власний канал з Олешок та Голої Пристані. Каже, що було нелегко отримати цю інформацію, але має повідомлення про те, що російські дронарі атакували людей фальшивою вибухівкою. Безпілотник скидав її, потім пілот прилітав і забирав цю вибухівку, а згодом цілився в той самий транспортний засіб або ту саму людину повторно.

Є багато подібних повідомлень. Одна жінка розповіла мені історію з окупованої території в Олешках. Вона працювала на своєму городі, і в цю мить прилетів дрон. Вона впала на коліна та почала хреститися, дивлячись угору та молячись, щоб дрон її не вбив. Дрон "подивився" на неї, тобто оператор через об'єктив, і полетів геть,

– озвучила Забріскі.

Наступного дня повз кухню в саду цієї жінки проходив російський окупант, він подивився їй в очі, перехрестився та підморгнув. Коли вона розповідала це журналістці, то плакала і тремтіла.

До відома! В Олешках за інформацією керівниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко залишається орієнтовно до 2000 людей, серед них 47 дітей.

Окупанти залякують цивільних та використовують як живий щит

На думку Забріскі, є декілька причин, чому росіяни так поводяться і намагаються залякати місцевих. Вона переконана, що окупанти роблять це, бо використовують страх як зброю. Вони тероризують населення, аби мати над ним контроль.

"Вони насправді роблять це і у своїй країні, тому що населення Росії живе у постійному страху. Отже, це інструмент контролю. Також існує можливий сценарій, про який ми знаємо на прикладі інших окупованих територій, скажімо, у Маріуполі чи Луганську, у Донецькій області, коли російська влада забирає та передає майно померлих українців російським громадянам, які переїжджають у ці райони. Тож насправді в інтересах Росії позбутися цих людей (українців, – 24 Канал)", – пояснила журналістка.

З її слів, одна з причин тримати цивільне населення під своїм контролем, криється у тому, аби потім використовувати його як живий щит. Про таку тактику американській журналістці розповів командир 34 бригади. Він пояснив, що українським військовим було б набагато легше атакувати та фактично здійснювати "зачистку" окупованих прибережних районів від російських сил, якби там не було цивільних.

Адже українські військові не вчиняють того, що роблять росіяни. Вони не атакують цивільне населення. Вони роблять усе можливе, щоб врятувати ці життя. Росіяни це знають і утримують кілька тисяч людей, щоб захистити своїх солдатів від українських атак,

– підсумувала Забріскі.

Блокада в Олешках: в місті люди гинуть з голоду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цієї зими, а також весною жителі Олешок гинули через відсутність їжі, а також холод. Очільниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко наголосила на тому, що в місті зруйновані комунальні об'єкти, а харчові продукти й ліки туди не завозять. У людей там нема грошей, вони не можуть отримати ані пенсії, ані соцвиплати.

Для цього потрібно оформити документи, процес здійснюється у Скадовську, куди доїхати вкрай небезпечно через те, що дорога перебуває під регулярним вогнем. Посадовиця розповіла, що окупанти забирають у людей останні запаси продуктів, вигрібають все, а якщо жителі намагаються перешкоджати цьому і не пускають у свої домівки – їх вбивають.

Придбати продукти – випробування, яке вартує життя

Раніше волонтерка і жителька Олешок Ірина Альохіна розповіла, що Росія не забезпечує базові потреби людей на окупованій нею території. З її слів, коли в магазинах з'являються бодай якісь продукти, а їх якість сумнівна попри високі ціни, то вони потрапляють під обстріл, як наслідок – цивільні, які приходять у крамницю гинуть.

Волонтерка в середині квітня 2026 року озвучувала дані, що Олешках проживало на ту мить орієнтовно 1000 людей, проте вона уточнила, що перевіреної інформації з цього приводу нема, адже жителі міста регулярно пробують покинути його, шукають способи як виїхати звідти. З її слів, у багатьох містян немає документів, вони втратили їх після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року.

А от журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла, що дороги заміновані, тож місто по суті заблоковане. Вона підкреслила, що росіяни прагнуть перетворити лівий берег на закриту зону. Медійниця додала, що окупанти цілеспрямовано тримають там цивільне населення без змоги покинути місто, щоб не дати Силам оборони України провести військові операції задля деокупації й здійснити там "зачистку".