Росіяни маскували вибухівку під їжу: як виживають люди в окупованих Олешках

Ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині залишається критично складною. Єдиний варіант – евакуювати місцеве населення. Але тут є перепони з боку окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Українські військові роблять усе можливе для допомоги цивільним. Там вже вдалося провести дві масштабні операції з доставки продуктів. Загалом передали близько 10 тонн різного продовольства.

Олешки в зоні бойових дій

Як наголосила Гасаненко, продукти дадуть шанс жителям протриматися. Однак потрібно зробити усе можливе, аби таки провести евакуацію населення. Олешки зараз фактично перебувають в "оточенні". З одного боку – протока Конка, з іншого – окупанти та заміновані дороги й поля.

Люди змушені ризикувати та рухатися по мінних полях у бік села Раденськ, аби здобути продукти для рідних та повернутися назад. Дехто не має змоги виїхати, адже доглядає за людьми поважного віку чи малорухомими. Також в місті зараз перебуває приблизно 35 дітей, яких небезпечно вести по замінованих полях.

В місті вже кілька років немає електрики та газопостачання. Зрозуміло, що немає опалення та медичного обслуговування. Нікого з представників окупаційної "влади" в Олешках немає. Там лише окупанти,

– зазначила Гасаненко.

Свого часу окупаційна "влада" нібито давала доручення підготувати списки на евакуацію. Згодом ці списки мали б об'єднати з іншими, які готувала Україна, та запустити процес. Тепер тамтешній гауляйтер Сальдо розповідає, що ніхто не хоче евакуюватися, а виїхати звідти буцімто не становить проблеми.

Як живуть люди в Олешках: дивіться відео 24 Каналу

Були моторошні випадки

За словами Гасаненко, вже були випадки, коли росіяни відверто знущалися з місцевого населення. Одного разу там замаскували вибухівку під продукти.

Мені відомо про такі випадки, коли російські військові закладали вибухівку в тару та маскували її під продукти. Ось так вони співчувають людям, які просто шукають їжу. Просто цинізм,

– зауважила Гасаненко.

Додамо, український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ООН вже було узгоджено ідею запровадити безпечний коридор для евакуації цивільних. Однак Росія продовжує блокувати евакуацію. Ситуація в Олешках та Голій Пристані залишається критичною.