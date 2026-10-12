Росіяни не дозволяють навіть дітям отримати їжу: Зеленський розповів про геноцид в Олешках

В окупованих Олешках на Херсонщині Росія створила катастрофічну ситуацію. Україна намагається допомогти жителям міста, але країна-терористка блокує спроби.

Про це президент Зеленський заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі 12 жовтня.

Що відбувається в Олешках

В Олешках йдеться не про голод, а про справжній геноцид.

Зеленський розповів, що росіяни знущаються навіть над дітьми.

Росіяни не дозволяють дорослим та дітям отримати їжу… Ми намагаємося допомогти цим людям, однак вони перебувають під окупацією,

– сказав він.

Нагадаємо: СБУ днями попередила, що Росія активізувала підготовку низки інформаційно-психологічних спецоперацій щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках. Окупанти отримали наказ підготувати серію "компрометувальних" інтерв'ю за участю мешканців міста.

За задумом Росії, у роликах люди мають звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста, а щодо російських окупантів висловити позитивне ставлення та вдячність.