Пропагандисти хочуть довести мікроуспіхи, – Череватий про просування ворога під Бахмутом

Бахмут для Росії – це важлива ціль. Пропагандисти продовжують розповідати про просування на цій ділянці фронту.

Насправді для російської армії – це мікроуспіхи. Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

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Пропагандисти хочуть довести мікроуспіхи

Якщо ми глянемо на ситуацію під Бахмутом, то зрозуміємо, про яку сміхотворну для найбільшої країни світу територію йдеться. Чому їхні інформаційно-психологічні операції постійно поширюються на те, щоб максимально розказати про взяття частини населеного пункту, декілька вулиць, якоїсь висоти,

– сказав Череватий.

За його словами, Бахмут для Росії перетворився в "ідею-фікс", а не взяти його - означає програти свою державу. Зараз пропагандисти активно розповідають про мінімальні успіхи на Бахмутському напрямку.

"Але впродовж чотирьох місяців після нашого планового відступу з Лисичанська та Сєвєродонецька вони нічого не можуть зробити", – додав Череватий.

Що відбувається навколо Бахмута

Вагнерівці, які базуються біля Бахмута, просуваються там всього на 100 чи 200 метрів на день. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

За словами експертів, російські загарбники, ймовірно, захопили Озарянівку, що орієнтовно за 15 кілометрів на південний захід від Бахмута.

Та російські джерела писали, що нібито Москва вже захопила декілька сіл на південь від Бахмута. Мовилось про Озарянівку, Курдюмівку, Кліщіївку, Андріївку, Зеленопілля, Підгороднє та Спірне. Підтверджені дані є тільки про перше селище.

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