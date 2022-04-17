Ситуація на підступах до Одеської області повністю під контролем

Одеська область готова до бою з російськими окупантами. Усі стратегічні підступи до регіону перебувають під контролем українських військових.

Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа відвідав оборонні позиції Одещини. Він перевірив організацію бойової служби.

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Неїжпапа запевнив, що ВМС готові давати відсіч ворогу. Позиції розгорнули так, щоб можна було завдати руйнівного удару по ворогу.

Росія намагалась висадити диверсійні групи з моря та підходила на кораблях до берегів Одещини, аби завдати ракетних ударів по мирному населенню. Але завдяки нашій артилерії дві морські цілі були вражені, а решта "безаналогові плавзасоби" країни-терориста відігнані,

– мовиться у повідомленні.

Загарбники й далі намагаються обстрілювати Одещину з окупованого Криму. На щастя, наші системи ППО зупиняють вбивчі плани ворога.

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