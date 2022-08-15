Військовий експерт назвав 2 загрози у разі втрати Пісків: наскільки критична ситуація
російські війська намагаються штурмувати Піски на Донеччині, проте вони досі під контролем ЗСУ. Але ситуація там дійсно важка. Чим Україні загрожує втрата Пісків – читайте у статті.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що найперше це загрожує тим, що в росіян може з'явитися можливість просуватися вздовж важливої траси M04.
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А друга загроза, за словами Жданова, це те, що окупанти можуть перекинути війська на Авдіївку.
Справа в тому, що втрата Пісків та прорив нашої міцної оборони, яка простояла майже 6 місяців, це буде певний успіх для росіян, і вони будуть намагатися його розвинути,
– заявив військовий експерт.
Він зауважив, що недаремно росія кинула туди російських проксі – найбільш мотивованих найманців для того, щоб вирішити цю проблему.
"Але, я думаю, що це не критично для Збройних Сил України. Єдине – нам треба буде відійти на нові рубежі оборони", – пояснив Жданов. На його думку, це єдине місце, де окупанти на сьогодні мають успіх.
Олег Жданов наголосив, що російські війська ще просуваються на трьох ділянках на Донеччині:
- Бахмут,
- Піски,
- Авдіївка.
Там росіяни мають частковий успіх та потрохи намагаються просуватися. І то лише за рахунок того, що там воюють російські найманці,
– зауважив експерт.
Жданов про ситуацію на фронті та загрозу втрати Пісків: відео
До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку противник намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.
З цією метою росіяни завдали вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина. Крім того, росіяни завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки.
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