Парламент Південної Кореї провалив імпічмент президента: на вулиці Сеулу вийшли 150 тисяч людей

7 грудня парламент Південної Кореї не зміг схвалити імпічмент президента країни Юн Сок Йоля. Це відбулося внаслідок неявки депутатів правлячої партії.

Парламент хотів оголосити імпічмент президенту через те, що 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення "надзвичайного воєнного стану" в державі. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Yonhap News.

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Що відомо про імпічмент Юн Сок Йоля

Раніше законопроєкт про імпічмент подали на пленарне засідання Національної асамблеї. Проте представники правлячої партії "Сила народу", окрім депутатів Кім Є Джі, Кім Сан Ука та конгресмена Ан Чхоль Су, не брали участі у голосуванні.

Депутати "Сили народу" почали покидати залу пленарного засідання Національних зборів перед винесенням на таємне голосування законопроєкту про імпічмент Юн Сок Йоля. Внаслідок цього лише 195 із 300 зареєстрованих депутатів взяли участь у голосуванні. Для того, щоб ухвалити рішення, не вистачило 5 депутатських голосів.

Водночас Демократична партія Кореї повідомила, що 11 грудня знову проведе спеціальну сесію Національних зборів, аби повторно розглянути законопроєкт про імпічмент президента. Там також зазначили, що неодноразово наполягатимуть на цьому.

У цьому процесі ми побачимо, наскільки антинародною та антидержавною є партія "Сили народу", і як буде викрито лідера повстання у злочинній діяльності,

– заявив на пресконференції конгресмен Лі Чже Мен.

Лідер парламенту Пак Чан Де додав, що Демократична партія "негайно знову просуватиме імпічмент". Окрім цього, понад 150 тисяч людей вийшли на протести в Сеулі з вимогою відставки Йоля.

Протестувальники тримають в руках плакати, а найбільша профспілкова група Південної Кореї заявила, що її члени страйкуватимуть доти, доки президент не піде з посади.

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Яка реакція президента щодо спроби імпічменту

Натомість за даними Yonhap News, президент Південної Кореї заявив, що він "щиро шкодує" про те, що оголосив воєнний стан і викликав занепокоєння у громадян країни. Йоль повідомив про це у телевізійному зверненні за кілька годин до голосування в парламенті щодо його імпічменту.

Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані,

– сказав Йоль.

Він додав, що запровадив воєнний стан через відчай та запевнив, що не уникатиме юридичної та політичної відповідальності за це рішення. Йоль також пообіцяв залишити всі рішення за своєю партією, щоб стабілізувати стан у країні.