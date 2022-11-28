Дуже вразливі: аналітики зі США вказали на недоліки оборонної тактики окупантів на Херсонщині

Російські сили зосередили більшу частину своєї оборони в кількох точках по обидва боки критичних ліній комунікацій. Проте більшість російських польових укріплень у східній частині Херсона оптимізовані для захисту від наїздів уздовж доріг і дуже вразливі для оточення у відкритій сільській місцевості.

Окупанти залишили кілька відкритих ліній у полях між шосе. Проте українські сили вже здійснювали контрнаступ такою місцевістю на Харківщині.

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Вразливості росіян на Херсонщині

Експерти з Інституту вивчення війни розповіли, що більшість російських польових укріплень у східній частині Херсона оптимізовані для захисту від наїздів уздовж доріг, тож дуже вразливі для оточення у відкритій сільській місцевості.

Багато з укріплень через дороги не простягаються далеко за межі самих доріг, часто досить далеко, щоб забезпечити гарні поля для вогню з обох боків на саму дорогу. Більшість цих позицій мають відкриті фланги, які закінчуються посеред поля. Фланги часто не захищені (відведені назад) або інакше добре спроєктований для стримування або захисту від атак з боків або з тилу,

– розповіли в IWS

Також багато позицій росіян не перебувають на відстані тактичної підтримки одна від одної, що робить кожен такий об'єкт уразливим для тактичних обходів.

На супутникових знімках видно, що російські сили збудували протитанкові споруди на кшталт "зуб дракона" навколо своїх позицій безпосередньо на дорогах, але ці протитанкові комплекси не простягаються досить далеко у відкриті поля, щоб не дати українським танкам та іншій гусеничній техніці оточит позиції.



Оборонні позиції росіян біля Великої Благовіщенки / Maxar Technologies



Траншеї, укріплення та танкові загородження біля Великої Благовіщенки / Maxar Technologies

У якому випадку ЗСУ можуть оточити окупантів

Аналітики вважають, що російським військам може загрожувати атака на їхніх неприкритих флангах або навіть повне оточення, якщо українські війська зможуть форсувати Дніпро як у районі Херсон – Нова Каховка на північ від більшості російських укріплень, так і розпочати масштабну механізовану кампанію з бази на Кінбурнській косі чи поруч ній на захід від більшості укріплень.

Де росіяни намагаються укріпитися на Лівобережжі

Також в Інституті вивчення війни розповіли, як російські війська намагаються укріпитися на Лівобережжі.

Першочергово вороги риють окопи й споруджують протитанкових укріплення вздовж ліній розмежування, які з'єднують російські війська лівому березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму, а також зі східними тиловими районами навколо Мелітополя.

Більшість цих польових фортифікаційних споруд розташовані безпосередньо на самих лініях розмежування і здебільшого орієнтовані перпендикулярно до самих доріг.

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