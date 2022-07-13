Біля Новопетрівки штурмовики ЗСУ знищили склад росіян: ті підняли винищувачі

Українські пілоти 12 липня знищили черговий російський склад біля Новопетрівки. Окупанти намагалися завадити атаці та підняли у повітря винищувачі.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні – стабільно напружена, проте контрольована. Росіяни продовжують вести бойові дії дистанційно, застосовуючи важку артилерію, зенітно-ракетні системи та авіацію з крилатими ракетами.

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ЗСУ знищили ще один ворожий склад на Херсонщині

Вдень пара російських винищувачів Су-30 завдали удару по Одещині. Вони випустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31, які Повітряні сили України нейтралізували та потопили у морі.

Водночас пара українських штурмовиків вдарила по складу боєприпасів та скупченню росіян в районі Новопетрівки, що на Херсонщині. Загарбники намагалися завадити атаці та підняли у небо 3 винищувачі, які випустили 2 ракети "повітря – повітря". Втрат серед бійців ЗСУ не було, проте ці ракети:

зруйнували котельню поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка,

спричинили пожежу в полі за містом, однак наші рятувальники вже її загасили.

Своєю чергою, бійці українських ракетно-артилерійських підрозділів під час виконання вогневих завдань ліквідували:

30 загарбників,

гаубицю Д-30, що стріляє калібром 122 міліметри,

реактивну систему залпового вогню "Ураган",

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки,

2 польові склади боєприпасів.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загроза ракетних ударів з Чорного моря досі актуальна

Корабельне угруповання ворожого флоту перебуває в північно-західній частині Чорного моря. Воно наразі складається з:

2 надводних кораблів,

2 підводних човнів,

2 великих десантних кораблів.

На бортах російських суден є 24 ракети "Калібр". Тому загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з суходолу.

В ОК "Південь" закликали українців не нехтувати сигналами повітряних тривог, не наражати себе на небезпеку та дотримуватися правил і обмежень, які встановили заради збереження життя цивільних.

Не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи,

– додали захисники.

В ОК "Південь" підсумували, що витримка і міць українців вражає весь світ, тому потрібно зберегти себе та країну гідними, міцними та незламними.

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