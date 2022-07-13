Біля Новопетрівки штурмовики ЗСУ знищили склад росіян: ті підняли винищувачі
Джерело:оперативне командування "Південь"
Українські пілоти 12 липня знищили черговий російський склад біля Новопетрівки. Окупанти намагалися завадити атаці та підняли у повітря винищувачі.
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні – стабільно напружена, проте контрольована. Росіяни продовжують вести бойові дії дистанційно, застосовуючи важку артилерію, зенітно-ракетні системи та авіацію з крилатими ракетами.
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ЗСУ знищили ще один ворожий склад на Херсонщині
Вдень пара російських винищувачів Су-30 завдали удару по Одещині. Вони випустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31, які Повітряні сили України нейтралізували та потопили у морі.
Водночас пара українських штурмовиків вдарила по складу боєприпасів та скупченню росіян в районі Новопетрівки, що на Херсонщині. Загарбники намагалися завадити атаці та підняли у небо 3 винищувачі, які випустили 2 ракети "повітря – повітря". Втрат серед бійців ЗСУ не було, проте ці ракети:
- зруйнували котельню поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка,
- спричинили пожежу в полі за містом, однак наші рятувальники вже її загасили.
Своєю чергою, бійці українських ракетно-артилерійських підрозділів під час виконання вогневих завдань ліквідували:
- 30 загарбників,
- гаубицю Д-30, що стріляє калібром 122 міліметри,
- реактивну систему залпового вогню "Ураган",
- 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
- 2 польові склади боєприпасів.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Загроза ракетних ударів з Чорного моря досі актуальна
Корабельне угруповання ворожого флоту перебуває в північно-західній частині Чорного моря. Воно наразі складається з:
- 2 надводних кораблів,
- 2 підводних човнів,
- 2 великих десантних кораблів.
На бортах російських суден є 24 ракети "Калібр". Тому загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з суходолу.
В ОК "Південь" закликали українців не нехтувати сигналами повітряних тривог, не наражати себе на небезпеку та дотримуватися правил і обмежень, які встановили заради збереження життя цивільних.
Не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи,
– додали захисники.
В ОК "Південь" підсумували, що витримка і міць українців вражає весь світ, тому потрібно зберегти себе та країну гідними, міцними та незламними.
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